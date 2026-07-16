В ДНР больницы и поликлиники пополнили автопарк

Новый транспорт позволит повысить качество и доступность медицинской помощи в ДНР. Фото (архив): ТГ/Пушилин

В медорганизации ДНР поступили 8 новых автомобилей. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Республики.

Транспортные средства уже распределяют между больницами и поликлиниками в разных городах. Как подчеркнули в ведомстве, новые машины - это не просто пополнение автопарка, а важный инструмент для повышения качества и доступности медицинской помощи.

Во-первых, они позволят врачам оперативно выезжать к пациентам на дом - особенно это важно для пожилых и маломобильных людей. Во-вторых, транспорт обеспечит быструю доставку лекарств, расходных материалов и оборудования между медицинскими организациями. В-третьих, наличие собственного автопарка поможет сократить время реагирования в экстренных ситуациях, когда каждая минута на счету.

- Новый транспорт - это не просто техника, а реальная поддержка для жителей: меньше ожидания, больше доступной помощи там, где она нужна, - заявили в Минздраве ДНР.

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