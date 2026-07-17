«Купол Донбасса» за сутки уничтожил 42 БПЛА ВСУ над ДНР. Фото (архив): Штаб обороны ДНР

За сутки силы противовоздушной обороны и сводные мобильные огневые группы при поддержке системы «Купол Донбасса» сбили 42 дрона вооруженных формирований Украины над Донецкой Народной Республикой.

- При обнаружении обломков и взрывоопасных предметов сообщите по телефонам экстренных служб, - сообщили в Штабе обороны ДНР.

Ранее за сутки силы противовоздушной обороны и сводные мобильные огневые группы при поддержке системы «Купол Донбасса» сбили 23 БПЛА ВСУ в ДНР.

Кроме того, за неделю система «Купол Донбасса» совместно со сводными мобильными огневыми группами отразила 104 террористические атаки со стороны украинских вооруженных формирований. На окраине Макеевки сбили украинские ударные беспилотники типов «Костыль» и «Чайка», с помощью которых боевики пытались атаковать мирных жителей.

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