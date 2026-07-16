В Донецком республиканском перинатальном центре заложили часовню

На территории Донецкого республиканского перинатального центра заложили часовню. В церемонии приняла участие заместитель Председателя Государственной Думы Анна Кузнецова. Об этом сообщили в пресс-службе «Единой России» в ДНР.
- Здесь настоящие герои – наши доктора, настоящие герои – наши мамы. Здесь появляется новая жизнь. Новая жизнь должна начинаться с какой-то духовной основы, - сказала Кузнецова.
Часовня станет помощницей матерям в родах, кормлении и воспитании.
Ранее сообщалось, что в Донецке открыли Центр компетенций по лечению и реабилитации детей с травмами.
Кроме того, сообщалось, что в Донецком перинатальном центре имени профессора Чайки открыли отделение ЗАГСа, где можно зарегистрировать новорожденных прямо в больнице. Теперь молодым мамам не придется выходить из дома, ехать в ЗАГС, стоять в очередях и тратить силы.
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