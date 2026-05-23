В Донецком перинатальном центре открыли отделение ЗАГСа для новорожденных. Фото: ТГ/Толстыкина

В Донецком перинатальном центре имени профессора Чайки открыли отделение ЗАГСа, где можно зарегистрировать новорожденных прямо в больнице. Об этом сообщила вице-премьер ДНР Лариса Толстыкина.

По ее словам, теперь молодым мамам не придется выходить из дома, ехать в ЗАГС, стоять в очередях и тратить силы, которые в первые дни после родов лучше направить на восстановление и уход за малышом.

Новая система позволяет оформить документы быстро и удобно - прямо в стенах медучреждения. Толстыкина уверена, что сервис станет востребованным, повысит доступность госуслуги и сделает получение первых документов ребенка максимально простым.

Вице-премьер поблагодарила всех, кто участвовал в реализации проекта, и отметила, что власти ДНР продолжат внедрять сервисы, которые делают жизнь людей легче и комфортнее.

