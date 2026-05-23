В ДНР создают стратегию развития малого и среднего бизнеса

В регионе будут развивать сектор экономики, основанный на продаже товаров и услуг, которые являются результатом творческой интеллектуальной деятельности

Самые интересные и конструктивные предложения по развитию малого и среднего бизнеса в Донецкой Народной Республике, представленные на форсайт-сессии гастрономического фестиваля «Солено», будут учтены при формировании регионального бюджета. Об этом журналистам сообщил и.о. министра экономического развития Республики Дмитрий Краснов.

- Необходимо дать условия людям заниматься предпринимательством, реализовывать свою мечту, свои идеи, чтобы это давало не только удовлетворение. Убежден, что быть предпринимателем – это еще и патриотично, – сказал он.

Гастрофестиваль «Солено» – первое такого рода большое мероприятие в ДНР. Он проходит в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организован Министерством экономического развития Республики совместно с Центром «Мой бизнес», федеральной платформой «Слава концепт» и Агентством индустрий будущего.

