Новая жизнь русской росписи: Дизайнер из Нижнего Новгорода Сабина Гаджиева привезла в Донецк выставку современного искусства

Донецкая Народная Республика является очень перспективным регионом в плане развития креативной экономики. Сектора экономики, основанного на продаже товаров и услуг, которые являются результатом творческой интеллектуальной деятельности. Об этом в интервью «КП Донецк» на гастрономическом фестивале «Солено», который проходит в регионе с 18 по 24 мая, заявила представитель креативных индустрий, дизайнер из Нижнего Новгорода Сабина Гаджиева.

ИМПУЛЬС РАЗВИТИЯ

— Я с удовольствием приму участие в формировании новых креативных индустрий ДНР, — говорит Сабина Гаджиева. — С радостью приняла приглашение приехать на гастрофестиваль со своей авторской выставкой современного искусства «РУСЛО. Река вдохновения». Не испугалась. Приехала и влюбилась в Донецк и Донецкую Республику. Здесь мне понравились люди, гастрономия – у региона огромная перспектива развития.

Дизайнер Гаджиева уникальной выставкой показала, что народный художественный промысел (а хохломской росписи, которая присутствует в ее работах, более 300 лет!) может выглядеть современно, по-новому.

В СТАРИННОЙ ТЕХНИКЕ

Коллекция современного искусства «РУСЛО. Река вдохновения» была создана на фабрике «Хохломская роспись». Настольные лампы, вазы, шкатулки и другие изделия из дерева сделаны по эскизам Сабины Гаджиевой. Автор выставки рассказала, как рождались экспонаты:

— К примеру, я дала мастерам «Хохломской росписи» оригинальную форму вазы, и они ее выточили в токарном цеху. Затем художницы предприятия эту вазу расписали по моим эскизам в старинной технике хохломского промысла.

«ЭФФЕКТИВНАЯ И КОНКУРЕНТНАЯ ЭКОНОМИКА»

Гастрономический фестиваль «Солено» — это первое такого рода большое мероприятие в ДНР. Оно организовано так, чтобы охватить вопросы отрасли, в том числе острые, по-максимуму. В программе — форсайт-сессия «Развитие малого и среднего предпринимательства в ДНР», мастер-класс «Ресторан без хаоса», иммерсивный гала-ужин, семинар «Кино как бизнес-инструмент в гастроиндустрии» и показ фрагментов сериала «Кушать подано», ярмарка, конкурс ресторанного бизнеса, гастропикник — всего около 20 мероприятий.

Отметим, что гастрофестиваль «Солено» в регионе проходит в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Он организован Министерством экономического развития ДНР совместно с Центром «Мой бизнес» в регионе, федеральной платформой «Слава концепт» и Агентством индустрий будущего.

КОММЕНТАРИЙ

«Быть предпринимателем – это патриотично»

Дмитрий КРАСНОВ, и.о. министра экономического развития ДНР:

— Наиболее интересные и конструктивные предложения по развитию малого и среднего бизнеса, представленные на форсайт-сессии гастрофестиваля «Солено», будут учтены при формировании регионального бюджета на 2027 год. Ее итоги лягут в основу стратегии развития малого и среднего бизнеса в ДНР. Нужно дать условия людям заниматься предпринимательством, реализовывать свою мечту, свои идеи, чтобы это давало не только удовлетворение. Я убежден, что быть предпринимателем – это еще и патриотично.

