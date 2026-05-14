В Донецке в музее Великой Отечественной войны открылась планшетная выставка «Александр Шморель — студент, патриот, антифашист, святой». Уроженец Оренбурга Шморель — один из двух создателей подпольной антигитлеровской группы «Белая роза» в Германии в 1942 году. Уникальную экспозицию в рамках всероссийского проекта «Герои из Оренбуржья — герои Отечества. Выставка, книги, фильмы — регионам России» привез президент Оренбургского благотворительного фонда «Евразия», журналист, историк и переводчик Игорь Храмов.

«НЕ ПОВЕРИЛ СВОИМ ГЛАЗАМ»

Игорь Валентинович по первому образованию — германист. В принципе, должен был быть учителем немецкого языка. Но сложилось по-другому.

— Во время работы в Германии, когда там получал второе образование, я услышал о потрясающе известной в Европе группе «Белая роза». Это студенты-антифашисты, которые с 1942 года распространяли листовки, и о которых знает каждый немец и большинство европейцев. Эта группа Сопротивления нацистскому режиму в Германии по степени популярности в Европе сопоставима с «Молодой гвардией» в Советском Союзе. Если вы выйдете на улицы любого немецкого города, остановите школьника, студента или, скажем, пенсионера и спросите, что такое «Белая роза», то непременно услышите, что это Мюнхен, антигитлеровские листовки. И вам обязательно назовут два имени — Ганс и Софи Шолль. Это брат и сестра, которые как бы вошли в историю, — говорит Игорь Храмов.

Вернувшись из Германии, он, уже работая в администрации города Оренбурга начальником управления международных связей, в 1998 году в газете «Комсомольская правда» в небольшой заметке корреспондента-международника Игоря Являнского прочитал, что в Германии свято чтут память героев «Белой розы» и один из них — уроженец Оренбурга Александр Шморель.

— Если сказать, что я не поверил своим глазам, — не сказать ничего, — признается Храмов. — Я сильно удивился, что наш земляк каким-то образом участвовал в известной группе Сопротивления, о которой снята масса фильмов. Я написал официальный запрос коллегам в Мюнхен и у меня в кабинете раздался телефонный звонок, звонивший говорил на русском языке, но с выраженным акцентом. Это был брат Александра Шмореля, он рассказал историю их семьи в Оренбурге, почему и как они потом уехали. Наше общение завязалось в августе 1998 года. Я поехал в Мюнхен и в музее «Белой розы» в университете на каждом втором планшете увидел именно Александра Шмореля. К тому моменту, уже немного покопавшись в Оренбургских архивах, узнал, что семья Шморелей — немецкие купцы, обосновавшиеся в Оренбуржье в 19 веке. Достаточно известные; дядя Шмореля даже дослужился до заместителя головы Оренбурга.

Игорь Храмов, собрав уникальную информацию, создал документальную выставку, которую по городам России возит уже 25 лет.

РОССИЯ – РОДИНА НАВСЕГДА

Родители Александра Шмореля были медиками. Его мама — Наталья Введенская — дочь провизора из Кременчуга, русская женщина. Александр Шморель был назван в честь Александра Невского. Крещен в Петропавловской церкви Оренбурга. Его семья, потеряв в советской России практически все, в 1921 году иммигрирует в Германию.

— Казалось бы, для них российская тема должна быть как бы закрытой. Но для маленького Саши, потерявшего свою русскую маму в Оренбурге (Наталья Петровна умерла от тифа во время гражданской войны), это было не так. Он все время подчеркивал, что по рождению — русский. Несмотря на то, что учился в обычной немецкой школе, а потом в мюнхенском университете, — отмечает Игорь Храмов.

Шморель со своим товарищем Гансом Шоллем, решив бороться с нацизмом, сочиняли и распространяли листовки «Белая роза». В наши дни тексты «Белой розы» стали классикой немецкой литературы.

В 1943 году участников «Белой розы» гестапо арестовало, их казнили после ряда показательных процессов. Из изданных протоколов допросов Александра Шмореля в гестапо видно, как 25-летний подпольщик сразу же в день ареста признается в своей приверженности России.

В 2012 году Русская православная церковь канонизировала Шмореля как святого Александра Мюнхенского. В Раунхайме — пригороде Франкфурта-на-Майне площадь носит имя Александра Шмореля. В Александровском подворье в Старом городе Иерусалима, что в непосредственной близости ко храму Гроба Господня, есть мемориальная доска в его честь. Ну а в Оренбурге памятник герою-антифашисту, святому русского православия стоит у входа в медуниверситет.

ГРУДЬЮ НА АМБРАЗУРУ

Игорь Храмов на выставке рассказал еще о трех героях СССР, судьба которых связана с Оренбуржьем. В музее Великой Отечественной в Донецке посетители (а это представители всех школ города) увидели и видеосюжеты о татарском поэте и антифашисте Мусе Джалиле, летчике Михаиле Девятаеве, совершившем побег из концлагеря на самолете коменданта лагеря, и об Александре Матросове, закрывшем собой амбразуру вражеского дзота. Эти видеосюжеты из авторского телевизионного цикла Храмова — «Наши люди».

НЕ С ПУСТЫМИ РУКАМИ

Президент благотворительного фонда «Евразия» привез для всех школ и библиотек Донецка комплекты книг «Моабитские тетради» Мусы Джалиля, «Софья Леонидовна. Оренбургский след» Константина и Алексея Симоновых и «Александр Шморель» Игоря Храмова из серии «Жизнь замечательных людей» издательства «Молодая гвардия». Первые два издания вышли в свет в Оренбургском книжном издательстве им. Донковцева и в прошлом году вошли во всероссийский каталог «Книги Памяти и Победы» Российского книжного союза. Игорь Храмов, возглавляющий издательство, еще презентовал большой книжный подарок донецкой библиотеке Крупской.

Полный комплект книг Игорь Валентинович передал и в музей «КП Донецк». «В память о том, что «КП» стояла у истоков этой истории. Спасибо!», — написал Храмов в своем автографе.

«Герои из Оренбуржья — герои Отечества. Выставка, книги, фильмы — регионам России» — проект благотворительного фонда «Евразия». Его просветительское турне по городам и весям проходит при поддержке Фонда президентских грантов. Выставка «Александр Шморель — студент, патриот, антифашист, святой» в Донецке будет работать до 22 июля.

