В Горловке из-за атаки БПЛА ранены два человека Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные формирования Украины атаковали Никитовский район Горловки. В результате атаки беспилотника пострадали два человека.

- Вследствие атаки дрона украинских террористов в Никитовском районе Горловки ранены два мирных жителя, - сказал глава городского округа Горловка Иван Приходько.

Ранее сообщалось, что в результате атаки беспилотного летательного аппарата вооруженных формирований Украины в Горловке были ранены три сотрудника скорой помощи. Инцидент произошел в Никитовском районе.

Кроме того, вооруженные формирования Украины попытались атаковать пассажирский автобус в Горловке, водитель избежал удара. Как сообщил глава городского округа Иван Приходько, в результате этого инцидента никто не пострадал.

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