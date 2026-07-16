В результате атаки БПЛА ВСУ в Горловке ранены три сотрудника скорой помощи. Фото: ТГ/Приходько

В результате атаки беспилотного летательного аппарата вооруженных формирований Украины в Горловке ранены три сотрудника скорой помощи. Инцидент произошел в Никитовском районе.

- В результате атаки БПЛА ВФУ в Никитовском районе Горловки ранены три сотрудника скорой медицинской помощи, - сказал глава городского округа Горловка Иван Приходько.

Он добавил, что в результате украинской вооруженной агрессии в Горловке был поврежден автомобиль скорой помощи. Также в результате еще одной атаки противника была повреждена инфраструктура теплоснабжающей организации.

Ранее сообщалось, что 15 июля в Горловке из-за атаки вражеского беспилотника пострадал мирный житель. Удар был нанесен по Калининскому району.

Кроме того, вооруженные формирования Украины ударили беспилотником по пассажирскому автобусу в Горловке. Также в результате атаки дрона ВСУ в Калининском районе были повреждены дома частного сектора.

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