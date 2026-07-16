ВСУ попытались атаковать пассажирский автобус в Горловке, водитель избежал удара (архивное фото) Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные формирования Украины попытались атаковать пассажирский автобус в Горловке, водитель избежал удара. Как сообщил глава городского округа Иван Приходько, в результате этого инцидента никто не пострадал.

- Сегодня утром украинские неонацисты предприняли попытку атаки пассажирского автобуса в Горловке с применением БПЛА. Водитель совершил маневр, уйдя от удара. Без пострадавших, - сказал он.

Ранее Иван Приходько сообщил, что в результате атаки беспилотного летательного аппарата вооруженных формирований Украины в Горловке ранены три сотрудника скорой помощи. Инцидент произошел в Никитовском районе.

Кроме того, 15 июля вооруженные формирования Украины ударили беспилотником по пассажирскому автобусу в Горловке. Также в результате атаки дрона ВСУ в Калининском районе были повреждены дома частного сектора.

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