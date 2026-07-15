ВСУ атаковали дроном пассажирский автобус в Горловке

ВСУ ударили дроном по пассажирскому автобусу в Горловке. Фото: ТГ/Приходько

Вооруженные формирования Украины ударили беспилотником по пассажирскому автобусу в Горловке. Об этом сообщил глава городского округа Иван Приходько.

- Вследствие удара дрона украинских террористов в Никитовском районе Горловки поврежден пассажирский автобус, - сказал он.

Иван Приходько добавил, что в результате атаки дрона ВСУ в Калининском районе Горловки были повреждены дома частного сектора. Также из-за удара противника в Центрально-Городском районе Горловки поврежден многоквартирный дом. Еще из-за одного обстрела в городе повреждена техника коммунального предприятия.

Ранее Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что 14 июля в результате атак ударных БПЛА ВСУ в Республике погиб один человек и еще шесть мирных жителей получили ранения. На трассе «Донецк - Горловка» в Ясиноватском округе при ударе беспилотника по грузовому автомобилю пострадал мужчина 1968 года рождения.

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