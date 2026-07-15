Терминал для межрегиональных билетов заработал на АС «Южный» в Донецке

На автовокзале «Южный» в Донецке теперь можно купить билеты на межрегиональные рейсы через терминал самообслуживания. Теперь жителям столицы ДНР не нужно заранее идти в кассу. Об этом сообщил министр транспорта ДНР Александр Бондаренко.
- Теперь можно приобрести билет в направлении Москвы, Ростова, Краснодарского края и другие востребованные направления. Автоматизация продаж позволит снизить нагрузку на кассиров, минимизировать человеческий фактор при оформлении документов и убрать лишние звенья между человеком и его поездкой, - рассказал Бондаренко.
Он уточнил, что билеты можно купить на текущую дату и предварительно за 30 суток до отправления. Вернуть купленный билет можно только в кассах автостанции.
Ранее сообщалось, что в Донецке урегулировали вопрос с остановкой автобуса на маршруте №34.
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