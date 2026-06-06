На маршруты в ДНР выходят современные автобусы

На маршруты выходят новые автобусы. Фото: Минтранс ДНР

В скором времени в республике появится «Центр развития транспортных систем». Его создание будет проходить в два этапа: сначала произойдет передача муниципальных предприятий в региональное управление, а затем состоится их объединение в единую структуру. Параллельно с этим утверждена масштабная программа обновления подвижного состава. До 2030 года регион планирует ежегодно закупать порядка 160 автобусов различного класса.

- Таким образом, к 2030 году будет доведено до нормативного состояния не менее 85% парка подвижного состава общественного транспорта, - отметили в министерстве транспорта ДНР. - Ключевым инструментом для эффективного использования новой техники станет региональный стандарт транспортного обслуживания (РСТО). Его разработкой уже занимается Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта. Данные документы позволят эффективно задействовать новый подвижной состав, полученный по федеральным программам, и спрогнозировать дополнительную потребность в подвижном составе.

Кроме того, в регионе продолжается внедрение автоматизированной системы оплаты проезда.

- Кассовыми аппаратами оснащены более 600 единиц транспорта у перевозчиков всех форм собственности, - сообщили в ведомстве. - Также в ближайшее время планируется запуск «Карты жителя» для оплаты проезда, включая льготный; сейчас система проходит тестирование.

Тем временем на социально значимых маршрутах Макеевки начали работать новые автобусы Донбасской транспортной компании. Обновление автопарка позволило увеличить количество рейсов, включая выходные дни, обеспечить движение по графику и создать комфортные условия для пассажиров.

- Одним из ключевых результатов стало возобновление полноценной работы маршрутов, обслуживающих отдаленные поселки Макеевки: №9 «ДС Плехановская - с. Макеевка, ул. Пирогова» и №15 «Плехановская - Ж/М ш-ты Калиново-Восточная», - рассказали в региональном Минтрансе.

Кстати, в Донецке начали тестировать пилотный образец троллейбуса «Горожанин». Электротранспорт нового поколения в перспективе планируют задействовать на маршрутах Мариуполя, Горловки, Харцызска и Макеевки.

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Первый в регионе «дорожный класс» откроют в Макеевке. Он позволит уже со школьной скамьи знакомить ребят с современными технологиями дорожного хозяйства, инженерными направлениями и профессиями транспортной сферы.

- Для нас это не просто новый образовательный проект, а важный шаг в подготовке будущих специалистов, которые в дальнейшем будут развивать дорожную отрасль Донбасса, - говорит министр транспорта республики Александр Бондаренко. - В рамках проекта будут разработаны профильные образовательные программы, подготовлены педагоги и специалисты-практики, оснащены учебные кабинеты и организована работа школьников над практическими проектами.

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