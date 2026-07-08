В Донецке урегулировали вопрос с остановкой автобуса на маршруте №34

Водители будут осуществлять остановку по требованию пассажиров. Фото: Минтранс ДНР

В Министерстве транспорта ДНР сообщили о решении проблемы с организацией остановки на автобусном маршруте №34 Моспино - ДС «Буденновская» - у шахты № 20. Вопрос был поднят в ходе очередного личного приема граждан, который провел начальник Управления транспорта Максим Мураев.

К нему обратилась жительница Буденновского района Донецка: она обозначила проблему отсутствия остановки по ходу движения маршрута. После обращения вопрос детально проработали совместно с перевозчиком.

Как пояснил Максим Мураев, маршрут №34 обслуживает подведомственное предприятие «Донэлектроавтотранс».

- С водительским составом проведена беседа о необходимости осуществления остановки по требованию для высадки и посадки ожидающих пассажиров, - заявил он.

В Минтрансе ДНР подчеркнули, что ведомство учитывает специфику маршрутов, связывающих отдаленные поселки с центром Республики. Для улучшения транспортной доступности по таким направлениям принимаются все возможные меры.

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