В Донецком театре кукол впервые с 1983 года ремонтируют кровлю. Фото: ТГ/Макаров

Впервые с 1983 года в Донецком театре кукол капитально ремонтируют кровлю. Работы планируют завершить уже в ноябре 2026 года. А на 2027 год запланирован капитальный ремонт фасада здания. Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства ДНР Кирилл Макаров.

- В прошлом году в театре полностью восстановили систему вентиляции: заменили изношенные коммуникации и установили специализированное оборудование, которое обеспечивает необходимый микроклимат для артистов и маленьких зрителей. Вместо локальных ремонтов театр впервые в своей истории получает комплексное обновление, - рассказал Макаров.

Зампред Правительства ДНР также добавил, что за прошлый сезон театр кукол посетили более 57 тысяч зрителей.

Напомним, что «Донбасс Оперу» включили в программу ремонта на 2028-2030 годы. Здание шесть раз подвергалось обстрелам ВСУ. Повреждения получили фасада, кровля и инженерная инфраструктура.

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