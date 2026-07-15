Колокольцев представил нового министра внутренних дел по ДНР

Вячеслав Еговцев (слева) - новый министр внутренних дел по ДНР. Фото: МВД по ДНР

Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев по видеосвязи представил личному составу нового руководителя МВД по Донецкой Народной Республике. Им стал Вячеслав Еговцев, который назначен на эту должность Указом Президента России. Об этом «КП Донецк» сообщили в пресс-службе МВД по ДНР.

Колокольцев рассказал, что Еговцев прошел большой профессиональный путь. Более 20 лет он служил на различных оперативных и руководящих должностях в Пермском крае. В декабре 2020 года возглавил УМВД России по Забайкальскому краю. А уже в феврале 2022 года ему присвоили звание генерал-майора полиции.

В свою очередь Еговцев заверил, что приложит все усилия по укреплению правопорядка в ДНР.

Ранее сообщалось, что финалист кадрового конкурса «Донбасс. СВОи Герои» Антон Ботнарев назначен заместителем министра транспорта ДНР. Он будет курировать железнодорожную отрасль.

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