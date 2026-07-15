Глава Мариуполя поздравил жителя округа с завоеванным титулом по спорту слепых. Фото: МАКС/Кольцов

Глава городского округа Мариуполь Антон Кольцов поздравил Вячеслава Фесенко с завоеванным титулом чемпиона Республики по спорту слепых в дисциплине «шахматы». А еще Фесенко занимается шашками.

- Он входит в состав сборной ДНР на 2026 год по спорту слепых в дисциплинах «шахматы» и «шашки», а также в состав сборной России в дисциплине «шашки». Вячеслав является обладателем золотой и бронзовой медалей Всероссийских соревнований, победителем прошлогоднего чемпионата Европы по спорту слепых в командном зачете в составе сборной Российской Федерации и спортсменом года - 2025 по спорту слепых, - рассказал Кольцов.

Глава округа пожелал Вячеславу Фесенко новых побед и дальнейших успехов в спортивной карьере.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе продолжают укреплять традиции массового спорта: на стадионе «Олимп» в Ильичевском районе прошел День бега и прыжков.

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