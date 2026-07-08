В Мариуполе растет интерес к открытым спортивным тренировкам

Популярность проекта «Народный тренер» растет: каждое новое занятие привлекает все больше мариупольцев. Фото: max.ru/nmrpl

В Мариуполе продолжают укреплять традиции массового спорта: на стадионе «Олимп» в Ильичевском районе прошел День бега и прыжков. Мероприятие организовали в рамках проекта «Народный тренер», цель которого - сделать спорт доступным для жителей города всех возрастов. Об этом сообщили в администрации городского округа.

Открытую тренировку для всех желающих провела Наталия Антипенко - тренер-преподаватель по легкой атлетике спортивной школы «Олимпия». Занятие началось с общей разминки, затем участники преодолевали дистанции и отрабатывали технику прыжков.

По словам организаторов, популярность проекта «Народный тренер» неуклонно растет: каждое новое занятие привлекает все больше мариупольцев.

Напомним, что в Мариуполе помогают пожилым людям оставаться активными. Для этого проводят специальные тренинги. Комплексные занятия для пожилых мариупольцев включают развитие логики, креатива и других когнитивных навыков.

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