В Мариуполе растет интерес к открытым спортивным тренировкам

В Мариуполе продолжают укреплять традиции массового спорта: на стадионе «Олимп» в Ильичевском районе прошел День бега и прыжков. Мероприятие организовали в рамках проекта «Народный тренер», цель которого - сделать спорт доступным для жителей города всех возрастов. Об этом сообщили в администрации городского округа.
Открытую тренировку для всех желающих провела Наталия Антипенко - тренер-преподаватель по легкой атлетике спортивной школы «Олимпия». Занятие началось с общей разминки, затем участники преодолевали дистанции и отрабатывали технику прыжков.
По словам организаторов, популярность проекта «Народный тренер» неуклонно растет: каждое новое занятие привлекает все больше мариупольцев.
Напомним, что в Мариуполе помогают пожилым людям оставаться активными. Для этого проводят специальные тренинги. Комплексные занятия для пожилых мариупольцев включают развитие логики, креатива и других когнитивных навыков.
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