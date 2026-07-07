В Мариуполе помогают пожилым людям оставаться активными

Пожилым жителям Мариуполя помогают сохранять ясность мышления и хорошее самочувствие. Фото: max.ru/nmrpl

Пожилым жителям Мариуполя помогают сохранять ясность мышления и хорошее самочувствие: в центре социального обслуживания населения Ильичевского района для них проводят специальные тренинги по поддержанию когнитивных функций. Об этом сообщили в администрации города.

На занятиях горожане развивают разные виды мышления - от логического и критического до креативного и эмоционального. А чтобы завершить тренировку с пользой не только для ума, но и для душевного равновесия, после основной части участники выполняют медитативное упражнение «Пустынный пляж» - оно помогает снять напряжение и обрести внутреннюю гармонию.

Как рассказала директор центра Елена Шаповалова, регулярные занятия дают заметный эффект: у пожилых людей улучшается память, растет способность концентрироваться, снижается уровень стресса и тревожности.

Проект реализуется в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Семья» и региональной программы «Активное долголетие».

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