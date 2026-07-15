В Володарском муниципальном округе определили лучшего рыбака ДНР. Фото: ЕР ДНР

В Володарском муниципальном округе Донецкой Народной Республики определили лучшего рыбака. Чемпионат объединил любителей рыбалки со всего региона. Об этом сообщили в пресс-службе «Единой России» в ДНР.

Почетное первое место занял Александр Кузубов из поселка городского типа Володарское с уловом четыре килограмма 920 грамм. В номинации «Самая большая рыба» отличились Сергей Волошин из Володарского и Артур Власов из Мариуполя.

Также в соревнованиях принял участие ученик девятого класса Станислав Кузмичев. Он вышел на старт вместе с другими опытными рыбаками и занял 5-е место.

Ранее сообщалось, что в Туле стартовали Чемпионат, Кубок и Первенство страны по велоспорту на треке. В первый день соревнований спортсмены из ДНР завоевали золото. Мирослав Суятин и Антон Быков мощно провели командную гонку преследования на два километра и уверенно стали чемпионами России.

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