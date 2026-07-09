Юные спортсмены ДНР получили знаки отличия ГТО

Министр пожелал ребятам не останавливаться на достигнутом, стремиться к новым рекордам и сохранять активность и целеустремленность. Фото: ТГ/Швец

В ДНР состоялось торжественное вручение знаков отличия комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) юным спортсменам. Награды ребятам в возрасте от 8 до 13 лет передал министр спорта и туризма ДНР Максим Швец.

Он отметил, что многие из детей по объективным причинам не смогли получить свои заслуженные награды раньше - но теперь долгожданное признание их спортивных достижений наконец состоялось. Министр подчеркнул, что, несмотря на юный возраст, каждый из награжденных уже продемонстрировал важные качества - упорство и дисциплину.

- Это подтверждение того, что ребята умеют ставить цели и добиваться их. Уверен, что для них это только начало большого спортивного пути, - заявил Максим Швец.

Он пожелал спортсменам не останавливаться на достигнутом, стремиться к новым рекордам и сохранять активность и целеустремленность.

Напомним, ранее министр спорта ДНР также сдал нормативы ГТО. Максим Швец подчеркнул важность личного примера для популяризации спорта в регионе.

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