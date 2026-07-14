В Донецке в одном из магазинов мужчина достал гранату

В одном из магазинов Донецка мужчина достал предмет, похожий на гранату. Фото: Росгвардия

В одном из магазинов Буденновского района Донецка мужчина достал предмет, похожий на гранату. Сотрудникам Росгвардии поступил сигнал от дежурного по отделу полиции.

Как сообщили «КП Донецк» в Главном управлении Росгвардии по Донецкой Народной Республике, сотрудники ведомства оперативно прибыли на место и организовали оцепление территории, предотвратив опасную ситуацию.

Благодаря слаженным действиям мужчину удалось задержать.

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике задержали мужчину, который на одной из улиц Кировского района Донецка нес несколько пакетов с оружием и боеприпасами. Сам задержанный рассказал, что арсенал нашел в частном доме, в котором выполнял строительные работы.

Кроме того, сообщалось, что полиция Тореза задержала ранее судимого жителя Снежного, который в состоянии алкогольного опьянения устроил скандал у магазина и выстрелил из пневматического пистолета в мужчину, вмешавшегося в конфликт.

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