В Донецке в одном из магазинов мужчина достал гранату

В одном из магазинов Буденновского района Донецка мужчина достал предмет, похожий на гранату. Сотрудникам Росгвардии поступил сигнал от дежурного по отделу полиции.
Как сообщили «КП Донецк» в Главном управлении Росгвардии по Донецкой Народной Республике, сотрудники ведомства оперативно прибыли на место и организовали оцепление территории, предотвратив опасную ситуацию.
Благодаря слаженным действиям мужчину удалось задержать.
Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике задержали мужчину, который на одной из улиц Кировского района Донецка нес несколько пакетов с оружием и боеприпасами. Сам задержанный рассказал, что арсенал нашел в частном доме, в котором выполнял строительные работы.
Кроме того, сообщалось, что полиция Тореза задержала ранее судимого жителя Снежного, который в состоянии алкогольного опьянения устроил скандал у магазина и выстрелил из пневматического пистолета в мужчину, вмешавшегося в конфликт.
Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram
Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Донецке задержан серийный вор, грабивший кофейни и стройки
Ущерб от действий неоднократно судимого мужчины в Донецке превысил 450 тысяч рублей (подробнее)