В Донецке задержан серийный вор, грабивший кофейни и стройки

В отношении задержанного заведены уголовные дела по фактам краж Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Калининском районе Донецка сотрудники уголовного розыска задержали серийного вора. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел по ДНР.

Личность злоумышленника установлена: это неоднократно ранее судимый мужчина 1992 года рождения. Оперативники выяснили, что он причастен к целой серии краж.

Так, в кофейных павильонах самообслуживания мужчина повреждал замки купюроприемников в корпусах кофейных аппаратов и забирал оттуда деньги. Общий ущерб владельцам таких точек составил около 140 тысяч рублей.

Кроме того, вор совершал кражи на строительных объектах. Из чужих сумок в стройвагонах он похитил более 270 тысяч рублей, а также ювелирное изделие стоимостью 20 тысяч рублей - его злоумышленник сдал в ломбард.

Кроме того, мужчина проник в служебное помещение одного из магазинов и похитил из сумки сотрудника две банковские карты и 7 тысяч рублей. Еще одной жертвой стала пенсионерка 1948 года рождения: она оставила сумку без присмотра на лавочке, чем и воспользовался вор. Он забрал мобильный телефон и деньги - ущерб составил более 16 тысяч рублей.

По данным ведомства, все похищенные деньги злоумышленник успел полностью потратить.

В отношении задержанного заведены уголовные дела по фактам краж. По действующему законодательству ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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