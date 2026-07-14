Глава Донецка поздравил со столетним юбилеем жительницу Ворошиловского района. Фото: ТГ/Кулемзин

Глава городского округа Донецк Алексей Кулемзин поздравил со столетним юбилеем жительницу Ворошиловского района Надежду Кирсанову. Она приехала в Донбасс из Херсонской области в 1944 году, чтобы восстанавливать регион. С тех пор и осталась жить в Донецке.

- Без отрыва от производства Надежда Захаровна окончила техникум. Долгие годы работала в трестах «Металлургстрой» и «Донбассантехмонтаж», пройдя путь от моториста до начальника отдела кадров. За добросовестный труд удостоена звания «Ветеран труда», - рассказал Кулемзин.

Он добавил, что женщина воспитала двух дочерей и сегодня радуется успехам двоих внуков и четверых правнуков.

Ранее сообщалось, что в Волновахском муниципальном округе ДНР торжественно поздравили с 96-летием Нину Кирилловну Леонову. Долгожительницу лично навестил на дому председатель Волновахского совета Таймураз Арсоев.

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