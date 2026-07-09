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НовостиОбщество9 июля 2026 10:13

Глава Горловки поздравил жительницу округа со столетним юбилеем

Вере Леонтьевой из Горловки вручили поздравительную открытку от Президента России Владимира Путина
Данил АРМЕЕВ
Глава Горловки поздравил жительницу округа со столетним юбилеем. Фото: ТГ/Приходько

Глава Горловки поздравил жительницу округа со столетним юбилеем. Фото: ТГ/Приходько

Глава Горловки Иван Приходько поздравил жительницу городского округа Веру Леонтьеву со столетним юбилеем. Он пожелал ей крепкого здоровья, долголетия и счастья.

Также глава городского округа вручил имениннице поздравительную открытку от Президента России Владимира Путина.

- Вера Михайловна, невзирая на столь почтенный возраст, сохраняет бодрость духа и оптимизм. Я был искренне тронут нашей беседой, ведь такие люди – это живая летопись нашего города, наш золотой фонд и нравственный ориентир для подрастающего поколения, - рассказал Приходько.

Ранее сообщалось, что долгожительницу Снежного в Донецкой Народной Республике поздравили с 90-летним юбилеем. В гости к Татьяне Карасевой лично приехал глава городского округа Сергей Ермаков и вручил ей подарки, а также поздравительное письмо.

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