Глава Горловки поздравил жительницу округа со столетним юбилеем. Фото: ТГ/Приходько

Глава Горловки Иван Приходько поздравил жительницу городского округа Веру Леонтьеву со столетним юбилеем. Он пожелал ей крепкого здоровья, долголетия и счастья.

Также глава городского округа вручил имениннице поздравительную открытку от Президента России Владимира Путина.

- Вера Михайловна, невзирая на столь почтенный возраст, сохраняет бодрость духа и оптимизм. Я был искренне тронут нашей беседой, ведь такие люди – это живая летопись нашего города, наш золотой фонд и нравственный ориентир для подрастающего поколения, - рассказал Приходько.

Ранее сообщалось, что долгожительницу Снежного в Донецкой Народной Республике поздравили с 90-летним юбилеем. В гости к Татьяне Карасевой лично приехал глава городского округа Сергей Ермаков и вручил ей подарки, а также поздравительное письмо.

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