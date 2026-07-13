Долгожительнице из Волновахи вручили поздравление от Президента России Путина

В Волновахском муниципальном округе ДНР торжественно поздравили с 96-летием Нину Кирилловну Леонову. Фото: t.me/volnovahaDNR

В Волновахском муниципальном округе ДНР торжественно поздравили с 96-летием Нину Кирилловну Леонову. Долгожительницу лично навестил на дому председатель Волновахского совета Таймураз Арсоев. Он отметил, что за плечами именинницы - целая жизнь, достойная глубокого уважения.

В знак признательности за многолетний труд Нине Кирилловне вручили персональное поздравительное письмо от Президента Российской Федерации Владимира Путина, а также продуктовый набор.

- Желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, заботы родных и близких, мирного неба и долгих счастливых лет жизни! - подчеркнул председатель муниципального совета.

Напомним, ранее сообщалось, что в Горловке поздравили местную жительницу со столетним юбилеем. Вере Леонтьевой также вручили персональную поздравительную открытку от Президента России Владимира Путина.

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