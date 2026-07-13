В Володарском округе завершается капремонт школы №2

В Володарском муниципальном округе Донецкой Народной Республики завершается капитальный ремонт школы №2, который стал возможен благодаря Липецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе «Единой России» в ДНР.
Там уточнили, что здание было построено в 1957 году и находилось в неудовлетворительном состоянии. К работам на объекте специалисты приступили в 2022 году.
- За это время строители полностью обновили корпуса для начальных и средних классов, заменили кровлю, проложили новые инженерные сети и оснастили школу современным оборудованием – от мультимедийных центров до спортивного инвентаря, - рассказали в пресс-службе.
К 1 сентября 2026 года школа будет полностью готова к полноценной работе.
Ранее сообщалось, что в Мариуполе готовят к открытию детско-юношескую спортивную школу №2 в Приморском районе. Объект практически готов к вводу.
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