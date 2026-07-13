В Володарском округе завершается капремонт школы №2. Фото: ЕР ДНР

В Володарском муниципальном округе Донецкой Народной Республики завершается капитальный ремонт школы №2, который стал возможен благодаря Липецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе «Единой России» в ДНР.

Там уточнили, что здание было построено в 1957 году и находилось в неудовлетворительном состоянии. К работам на объекте специалисты приступили в 2022 году.

- За это время строители полностью обновили корпуса для начальных и средних классов, заменили кровлю, проложили новые инженерные сети и оснастили школу современным оборудованием – от мультимедийных центров до спортивного инвентаря, - рассказали в пресс-службе.

К 1 сентября 2026 года школа будет полностью готова к полноценной работе.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе готовят к открытию детско-юношескую спортивную школу №2 в Приморском районе. Объект практически готов к вводу.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Старобешево завершают капитальный ремонт школы №1

В восстановлении еще одного образовательного учреждения ДНР помогает Бурятия (подробнее)