В Старобешево завершают капитальный ремонт школы №1

В Старобешевском округе ДНР ремонтируют школы. Фото (архив): ТГ/Толстыкина

Ремонт школы №1 в Старобешево близится к завершению. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» и народной программы «Единой России» при поддержке региона-шефа - Республики Бурятия. Об этом сообщил министр образования и науки ДНР Олег Трофимов.

Он отметил, что строители обновляют инфраструктуру учебного заведения на всех этажах. В кабинетах выполняют отделочные работы: штукатурят и красят стены. Одновременно модернизируются элементы системы отопления и инженерных сетей. В коридорах укладывают плитку и монтируют подвесные потолки. Также ведется подготовка к утеплению фасада здания.

Параллельно продолжается благоустройство детской спортивной площадки во дворе школы. По словам министра, это качественно улучшит процесс учебы.

- Это позволит детям заниматься спортом и физически развиваться в безопасных и удобных условиях, - пояснил он.

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