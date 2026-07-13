В Горловке из-за атаки БПЛА ВСУ погиб мирный житель Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Горловке в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины погиб мирный житель. Инцидент произошел в Никитовском районе города.

- Вследствие атаки БПЛА ВФУ в Никитовском районе Горловки погиб мирный житель. Вечная память невинно убиенному. Соболезнования родным и близким, - сказал глава городского округа Горловка Иван Приходько.

Он добавил, что в результате атаки дрона украинских боевиков в Никитовском районе Горловки был поврежден гражданский автомобиль. Также в результате еще одной атаки был уничтожен гражданский автомобиль.

Ранее сообщалось, что 12 июля в ДНР в результате атак украинских ударных дронов погибли два человека и еще трое пострадали. На трассе Донецк - Мариуполь в Докучаевском округе был атакован грузовик. В результате атаки противника погиб водитель 1972 года рождения.

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