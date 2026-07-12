В ДНР 12 июля из-за атак БПЛА ВСУ погибли два человека, еще трое пострадали Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

12 июля в ДНР в результате атак украинских ударных дронов погибли два человека и еще трое пострадали. Об этом сообщил Глава ДНР Денис Пушилин.

На трассе Донецк - Мариуполь в Докучаевском округе был атакован грузовик. В результате атаки противника погиб водитель 1972 года рождения. В Великоновоселковском округе у Золотой Нивы под удар попала легковушка - погибла женщина 1980 года рождения, также ранен мужчина 1980 года рождения.

- Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, - сказал Глава ДНР.

В Куйбышевском районе Донецка пострадала женщина 1982 года рождения. На трассе Харцызск - Торез пострадал мужчина 1981 года рождения.

Он добавил, что пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Денис Пушилин пожелал скорейшего выздоровления раненым.

В результате обстрелов ВСУ были повреждены жилой дом, два объекта инфраструктуры, пять грузовиков и две легковушки в Донецке, Харцызске, Докучаевске, Мангушском и Великоновоселковском округах.

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