В Донецке в результате атаки БПЛА ВСУ пострадала женщина Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Донецке в результате атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ пострадала мирная жительница. Инцидент произошел в Куйбышевском районе.

- По поступившей информации, в Куйбышевском районе в результате атаки БПЛА пострадала женщина 1982 года рождения, - сообщил глава городского округа Донецк Алексей Кулемзин.

Он добавил, что пострадавшую доставили в больницу. Также из-за атаки вооруженных формирований Украины была повреждена кровля нежилого коммерческого здания.

Ранее сообщалось, что 11 июля в ДНР в результате атак ударных беспилотников ВСУ погиб один человек, еще 15 мирных жителей получили ранения. Под Донецком на автодороге Красногоровка - Желанное ранения средней степени тяжести получил мужчина 1963 года рождения. Также на автодороге Донецк - Новоазовск - Седово недалеко от поселка Старобешево беспилотник ВСУ атаковал рейсовый автобус, следовавший по маршруту Новый Свет - Донецк. В результате удара были ранены и пострадали девять человек.

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