В ДНР разрабатывают стратегию развития до 2030, 2036 и 2042 годов. Фото: ТГ/Чертков

По поручению Главы ДНР продолжается работа над стратегией развития региона до 2030, 2036 и 2042 годов. Председатель Правительства Андрей Чертков провел в Донецке совещания, на которых команды ведомств и муниципалитетов представили свои проекты экспертам.

Он отметил, что контуры документа становятся яснее, хотя предстоит еще многое: свести огромные данные, согласовать действия всех участников. Самое сложное - отойти от текущих проблем и представить, какого результата хотим добиться через 10–15 лет.

- Я благодарен всем коллегам из министерств, муниципалитетов, депутатам Народного Совета, за то, что они включились в эту работу на 100 процентов. Так же хочу поблагодарить экспертов Единого института пространственного планирования РФ, Сбербанка и Банка России за вовлеченность в процесс, - сказал он.

Ранее сообщалось, что министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин провел рабочую встречу с Главой ДНР Денисом Пушилиным. Главной темой обсуждения стала готовность объектов жизнеобеспечения, жилого фонда и социальной сферы Республики к предстоящему отопительному сезону 2026–2027 годов.

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