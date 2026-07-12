В семи городах ДНР временно отключили воду из-за гидроудара на водоводе (архивное фото) Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Енакиево, Углегорске, Дебальцево, Юнокоммунаровске, Ждановке, Кировском и Шахтерске 12 июля временно отключили воду. Из-за аварийного отключения электричества на фильтровальных станциях произошел гидроудар, прорвало магистральный водовод. Об этом сообщили в Минстрое ДНР.

Ремонтные бригады уже на месте, мобилизованы все силы и спецтехника. Воду включат сразу после ремонта, но давление восстановится не сразу - подача будет поэтапной.

- Начисления на время проведения ремонтных работ производиться не будут. Приносим извинения за временные неудобства и благодарим за понимание, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что в Донецке были отключены 235 трансформаторных подстанций. Сейчас работы по восстановлению уже завершены. Также из-за обесточивания Верхнекальмиусской фильтровальной станции перебои с водой возможны в Донецке, Ясиноватой и части Червоногвардейского района Макеевки.

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