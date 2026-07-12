В Донецке без света остались 26 тысяч абонентов. Фото (архив): МинУиЭ ДНР

В Донецке в Ворошиловском, Киевском и Куйбышевском районах отключены 235 трансформаторных подстанций. Без света остались 26 тысяч абонентов. Ведутся работы по восстановлению.

- По информации АО «Юго-Западная Электросетевая Компания» «Донецкэнерго», в Ворошиловском, Киевском и Куйбышевском районах произошло отключение 235 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остаются 26 000 абонентов, - сказал глава городского округа Донецк Алексей Кулемзин.

Также в Минстрое ДНР сообщили, что из-за обесточивания Верхнекальмиусской фильтровальной станции перебои с водой возможны в Донецке, Ясиноватой и части Червоногвардейского района Макеевки. Специалисты на местах, работают над запуском объектов.

Ранее сообщалось, что в Донецке в результате атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ пострадала мирная жительница. Инцидент произошел в Куйбышевском районе. Также из-за атаки вооруженных формирований Украины была повреждена кровля нежилого коммерческого здания.

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