Мужчина ранен в результате атаки БПЛА ВСУ в Донецке

Медики оказывают пострадавшему необходимую помощь Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

В Донецке получил ранения мирный житель. Мужчина пострадал из-за атаки беспилотника ВСУ. Об этом сообщил глава городского округа Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что инцидент произошел ночью в Ленинском районе.

- По поступившей информации, в Ленинском районе в результате ночной атаки БПЛА ранения получил мужчина 1973 года рождения, - заявил Кулемзин.

Глава города добавил, что пострадавшего доставили в больницу. Медики оказывают необходимую помощь.

Напомним, ранее сообщалось, что восемь мирных жителей были ранены в Горловке при атаке БПЛА ВСУ 9 июля. В ДНР уточнили информацию о пострадавших из-за украинской вооруженной агрессии. Кроме того, в Горловке в результате атаки БПЛА ВСУ пострадал сотрудник МЧС России, а также получила повреждения пожарная автоцистерна.

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