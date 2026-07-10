Восемь мирных жителей были ранены в Горловке при атаке БПЛА ВСУ 9 июля

В городе были ранены не менее восьми жителей Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Восемь мирных жителей пострадали в Горловке из-за атаки беспилотника ВСУ 9 июля. Об этом сообщил глава городского округа Иван Приходько.

- По актуализированным данным, количество раненых в результате украинской вооруженной агрессии 9 июля 2026 года мирных жителей Горловки увеличилось до восьми, - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Горловке в результате атаки БПЛА ВСУ пострадал сотрудник МЧС России, а также получила повреждения пожарная автоцистерна. По данным спасательного ведомства, инцидент произошел днем 9 июля. Пожарные выехали в центр города на ликвидацию огня. Тушение проходило в крайне сложных условиях - из-за многократной угрозы ударов БПЛА. В ходе очередной атаки дрона пострадал водитель автоцистерны. В результате еще одного налета беспилотников был поврежден пожарный автомобиль.

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