В Горловке при атаке БПЛА ВСУ пострадал сотрудник МЧС России

В результате налета дронов пожарный автомобиль получил серьезные повреждения. Фото: max.ru/mchsdnr

В Горловке в результате атаки БПЛА ВСУ пострадал сотрудник МЧС России, а также получила повреждения пожарная автоцистерна. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по ДНР.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел днем 9 июля. Сотрудники МЧС выехали в центр города, чтобы потушить пожар. Ликвидация возгорания проходила в крайне сложных условиях – из-за многократной угрозы ударов беспилотников ВСУ огнеборцам несколько раз приходилось уходить на безопасное расстояние.

В ходе очередной атаки БПЛА пострадал водитель автоцистерны: мужчину с акубаротравмой доставили в больницу. Кроме того, в результате еще одного налета дронов пожарный автомобиль получил серьезные повреждения.

Напомним, что в ДНР из-за агрессии ВСУ 9 июля погиб один человек и еще четверо получили ранения. В Республике повреждены четыре автобуса, девять единиц спецтехники и два автомобиля.

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