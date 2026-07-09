В ДНР из-за агрессии ВСУ погиб человек, еще четверо получили ранения Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

9 июля в Донецкой Народной Республике в результате киевской агрессии один человек погиб и еще четверо мирных жителей пострадали.

Как сообщил Глава ДНР Денис Пушилин, в Новоазовске дрон ВСУ атаковал производственное предприятие - погиб сторож 1963 года рождения. В селе Темрюк под Донецком ранен мужчина 1984 года рождения. На трассе Донецк - Мариуполь у Кременевки пострадал мужчина 1990 года рождения. В Волновахе при подрыве на взрывчатке во время выполнения хозяйственных работ тяжелые ранения получил мужчина 1963 года рождения, средней тяжести - мужчина 1998 года рождения.

Денис Пушилин выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего. А также отметил, что всем раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь. Он пожелал им скорейшего выздоровления.

Он добавил, что из-за атак ВСУ были повреждены жилой дом, пять объектов инфраструктуры, четыре автобуса, девять единиц спецтехники, грузовая и легковая машины в Донецке, Горловке, Новоазовском, Старобешевском, Волновахском и Володарском округах.

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