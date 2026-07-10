Пушилин заявил, что в ДНР строят открытую и ориентированную на человека экономику

Глава ДНР подписал соглашение о сотрудничестве с Автономной некоммерческой организацией «Общественный капитал». Фото: МАКС/Пушилин

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в регионе строят новую экономику - открытую, ответственную и ориентированную на человека. Для этого было подписано соглашение с Автономной некоммерческой организацией «Общественный капитал» по вопросу внедрения и развития Стандарта общественного капитала бизнеса.

- По сути, это «договор между бизнесом и государством», который дает предпринимателям понятные ориентиры для развития, а государству - четкие критерии для поддержки, - рассказывает Пушилин. - Компании сами принимают решение об участии в оценке по Стандарту. Однако предприятия, подавшие заявку и соответствующие требованиям Стандарта, смогут в приоритетном порядке претендовать на дополнительные меры поддержки.

Он добавил, что это мощный стимул для бизнеса инвестировать в здоровье граждан, охрану окружающей среды, социальные программы.

Ранее сообщалось, что два социальных проекта из ДНР получат поддержку бизнеса.

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