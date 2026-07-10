В ДНР к нормативному состоянию привели уже более 110 километров дорог. Фото: ТГ/Бондаренко

В Донецкой Народной Республике к нормативному состоянию привели уже более 110 километров дорог. Работы контролируются специалистами «Службы автомобильных дорог Донбасса». Об этом сообщил министр транспорта ДНР Александр Бондаренко.

- С начала дорожного сезона под строгим контролем нашей «Службы автомобильных дорог Донбасса» вернули к жизни более 110 км дорог региона. Из них порядка 42 км пришлось на дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения, еще более 76 км региональной и улично-дорожной сети мы обновили путем замены изношенных слоев покрытия, - рассказал Бондаренко.

Он добавил, что также на сегодняшний день уже более 15 километров улично-дорожной сети отремонтировали в Новоазовском и Мангушском округах, в Горловке, Шахтерске и Енакиево. Это больше половины от того, что было запланировано.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе готовятся к ремонту путепровода над рекой Кальмиус.

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