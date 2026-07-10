В ДНР обсуждают внедрение следж-хоккея

Министр труда и соцзащиты ДНР Алексей Исаев провел встречу по развитию адаптивного спорта. Фото: ТГ/Исаев

Министр труда и соцзащиты ДНР Алексей Исаев провел встречу с представителями Минспорта и фонда «Защитники Отечества» по развитию адаптивного спорта, в частности следж-хоккея. Это паралимпийская версия хоккея с шайбой для людей с поражением опорно-двигательного аппарата.

Особое значение этот вид спорта имеет для реабилитации военнослужащих, получивших ранения и ампутации в ходе спецоперации. Он помогает восстановить физическую форму и пройти социальную адаптацию.

На встрече также обсудили успешные практики из других регионов и возможности внедрения в ДНР. Исаев выразил уверенность, что следж-хоккей займет достойное место в спортивной жизни Республики. Встреча прошла в рамках госпрограммы «Спорт России».

Ранее сообщалось, что спортсмены адаптивного спорта из ДНР продолжают прославлять Республику. С начала года они завоевали более 40 медалей на всероссийских соревнованиях.

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