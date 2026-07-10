В Ждановке создают Аллею памяти Героев

В Ждановке Донецкой Народной Республики создают Аллею памяти Героев. Ход работ проверил первый заместитель главы администрации Шахтерского округа Сергей Лебедев вместе с заместителями главы Наири Крмаджян и Светланой Майчук.
- В планах – создание удобных пешеходных дорожек, доступных для всех жителей, установка информационных стендов с данными о героях, озеленение территории с помощью деревьев и кустарников, монтаж современного освещения и установка памятного знака для возложения цветов, - рассказали в Администрации Шахтерского муниципального округа.
Там добавили, что проект по созданию Аллеи реализуется в рамках национальной программы по формированию комфортной городской среды.
Ранее сообщалось, что в Ясиноватой выходит на финишную прямую строительство парка «Машиностроитель». Специалисты планируют завершить все работы к концу июля 2026 года.
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