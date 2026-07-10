В Ждановке создают Аллею памяти Героев. Фото: Администрация Шахтерского муниципального округа

В Ждановке Донецкой Народной Республики создают Аллею памяти Героев. Ход работ проверил первый заместитель главы администрации Шахтерского округа Сергей Лебедев вместе с заместителями главы Наири Крмаджян и Светланой Майчук.

- В планах – создание удобных пешеходных дорожек, доступных для всех жителей, установка информационных стендов с данными о героях, озеленение территории с помощью деревьев и кустарников, монтаж современного освещения и установка памятного знака для возложения цветов, - рассказали в Администрации Шахтерского муниципального округа.

Там добавили, что проект по созданию Аллеи реализуется в рамках национальной программы по формированию комфортной городской среды.

Ранее сообщалось, что в Ясиноватой выходит на финишную прямую строительство парка «Машиностроитель». Специалисты планируют завершить все работы к концу июля 2026 года.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Николаевке под Волновахой реконструируют парк

В ДНР создают еще одно современное общественное пространство (подробнее)