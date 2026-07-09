Ленобласть продолжает помогать ДНР восстанавливать леса. Фото: ТГ/Дрозденко

Ленинградская область продолжает помогать Донбассу восстанавливать леса. Очередную партию сеянцев с закрытой корневой системой вырастили в Лужском лесном селекционно-семеноводческом центре специально для ДНР. Цель - восстановить 170 гектаров лесов, пострадавших во время боевых действий.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко отметил, что семена районированы под климат Донбасса, а у сеянцев закрытая корневая система - приживаемость высокая. Помощь не ограничивается саженцами: с 2023 года Ленобласть работает по долгосрочной программе, делится опытом в лесной отрасли, проводит противопожарные мероприятия и обучает кадры. Все - в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экологическое благополучие».

Ранее сообщалось, что сотрудники Главного управления ФССП по ДНР заложили на территории ведомства аллею из саженцев павловнии в преддверии Дня России. Саженцы станут живым памятником важной дате и напоминанием сотрудникам о связи с историей страны и ее культурными кодами.

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