Судебные приставы ДНР высадили «императорские деревья» в преддверии Дня России. Фото: ГУФССП России по ДНР

Сотрудники Главного управления ФССП по ДНР заложили на территории ведомства аллею из саженцев павловнии в преддверии Дня России.

Выбор дерева не случаен. Павловния известна как «императорское дерево» - ее назвали в честь дочери российского императора Павла I, Анны Павловны, королевы Нидерландов. Немецкие учёные, открывшие этот род, не могли дать растению имя «Анна» (такой род уже существовал) и назвали его по отчеству знатной особы.

- Павловния - это не просто красивое дерево с крупными листьями и ароматными цветами. Это символ истории, преемственности поколений и стойкости, - отметили в ГУФССП. - Посадив его ко Дню России, мы отдаем дань уважения великому прошлому и с надеждой смотрим в будущее.

Саженцы станут живым памятником важной дате и напоминанием сотрудникам о связи с историей страны и ее культурными кодами.

Ранее сообщалось, что сквер «Семейный» в Докучаевске преображают в рамках нацпроекта.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Проект школьника из Донецка по восстановлению Петровского района войдет в Народную программу «Единой России»

В Петровском районе Донецка планируют создать единое пространство на месте разрушенных зданий (подробнее)