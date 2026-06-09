В Докучаевске преображают сквер «Семейный» по нацпроекту. Фото: Александр Качанов

Сквер «Семейный» в Докучаевске преображают в рамках нацпроекта. Об этом сообщил глава города Александр Качанов.

Работы по благоустройству идут по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» и программе «Формирование комфортной городской среды». Программа опирается на партийный проект «Городская среда» «Единой России».

Глава Докучаевска лично проверил ход работ. Сейчас специалисты готовят площадку под парковку и основание под асфальт. Параллельно устанавливают бордюрный камень и ограждение. Все работы по благоустройству сквера планируют закончить до начала августа.

Ранее сообщалось, что в Докучаевске с рабочим визитом побывал глава Якутии Айсен Николаев. В городском округе он проверил, как ведется восстановление объектов. По итогам проверки Николаев провел совещание в администрации городского округа Докучаевск.

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