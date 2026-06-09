Глава Якутии проверил, как ведется восстановление объектов в Докучаевске ДНР

Глава Якутии Айсен Николаев с рабочим визитом побывал в Докучаевске. Фото: Правительство Якутии

В Докучаевске с рабочим визитом побывал глава Якутии Айсен Николаев. В городском округе он проверил, как ведется восстановление объектов. Об этом сообщили в Правительстве Якутии.

По итогам проверки Николаев провел совещание в администрации городского округа Докучаевск.

- Продолжаются работы на объектах образования, культуры, водоснабжения, дорожной инфраструктуры и благоустройства в населённых пунктах городского округа. В том числе в Еленовке продолжается восстановление школы № 2, в Андреевке – сельского центра духовного развития, - рассказали в Правительстве Якутии.

Айсен Николаев поручил не сбавлять темп ремонтно-восстановительных работ.

Ранее сообщалось, что в Докучаевске глава Якутии открыл Дом детского и юношеского творчества.

Кроме того, сообщалось, что в Докучаевске вводят в эксплуатацию новый молодежный центр. Соответствующие распоряжение дал глава региона-шефа Якутии Айсен Николаев по согласованию с руководством Донецкой Народной Республики.

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