Глава Якутии проверил, как ведется восстановление объектов в Докучаевске ДНР

В Докучаевске с рабочим визитом побывал глава Якутии Айсен Николаев. В городском округе он проверил, как ведется восстановление объектов. Об этом сообщили в Правительстве Якутии.
По итогам проверки Николаев провел совещание в администрации городского округа Докучаевск.
- Продолжаются работы на объектах образования, культуры, водоснабжения, дорожной инфраструктуры и благоустройства в населённых пунктах городского округа. В том числе в Еленовке продолжается восстановление школы № 2, в Андреевке – сельского центра духовного развития, - рассказали в Правительстве Якутии.
Айсен Николаев поручил не сбавлять темп ремонтно-восстановительных работ.
Ранее сообщалось, что в Докучаевске глава Якутии открыл Дом детского и юношеского творчества.
Кроме того, сообщалось, что в Докучаевске вводят в эксплуатацию новый молодежный центр. Соответствующие распоряжение дал глава региона-шефа Якутии Айсен Николаев по согласованию с руководством Донецкой Народной Республики.
Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram
Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Докучаевске завершается масштабное преображение сквера «Семейный»
В 2026 году на территории сквера «Семейный» благоустроят парковку и создадут специальную зону для выгула собак (подробнее)