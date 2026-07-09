В ДНР работают девять виртуальных концертных залов. Фото: ТГ/Желтяков

В ДНР действуют девять виртуальных концертных залов, которые открывают жителям доступ к лучшим образцам академической и народной музыки в высоком качестве. Инициатива запущена по нацпроекту «Культура». За первое полугодие 2026 года провели более 50 трансляций, их посетили свыше 1600 человек. Об этом сообщил министр культуры региона Михаил Желтяков.

Залы работают на базе Донецкой филармонии, школ искусств и культурных центров в Макеевке, Дебальцево, Шахтерске, Торезе, Кировском, Волновахе, Енакиево и Мариуполе. Благодаря современному оборудованию и интернету зрители в удаленных городах могут слушать ведущие российские и мировые коллективы, не выезжая за пределы своих населенных пунктов.

Он добавил, что работа виртуальных концертных залов направлена на реализацию показателей национального проекта «Семья».

Ранее сообщалось, что «Донбасс Опера» завершила 94-й театральный сезон опереттой Кальмана «Королева чардаша».

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