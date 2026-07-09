В Донецко-Макеевской агломерации прорабатывают вопрос ликвидации терриконов Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Донецкой Народной Республике прорабатывают вопрос ликвидации терриконов. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии ДНР Алексей Шебалков.

- Порядка 17% площади Донецко-Макеевской агломерации занято терриконами. В рамках поручения Главы ДНР мы совместно с Минугля ДНР и Государственным комитетом по науке и технологиям ДНР прорабатываем вопрос ликвидации терриконов, - рассказал Шебалков.

Он также добавил, что необходимо найти применение породе терриконов.

В рамках национального проекта «Экологическое благополучие» мероприятия по снижению вредных выбросов от терриконов проводит Министерство природных ресурсов и экологии ДНР.

Напомним, что в Донецкой Народной Республике реализуется инвестиционный проект по извлечению угля из терриконов. Эту непростую работу выполняет мобильная пневматическая установка сепарации «СЕПАИР», способная работать под открытым небом без капитальных сооружений.

Кроме того, сообщалось, что на площадке Школы управления СКОЛКОВО в Москве завершилась итоговая защита проектов первого потока программы «Угольные города России». В ней приняли участие и управленческие команды из Донецка, Макеевки и Горловки.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Четыре террикона передали под разработку в Торезе и Снежном

Породу терриконов в ДНР планируют использовать в дорожном строительстве (подробнее)