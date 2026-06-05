Будущее угольных городов ДНР зависит от современных подходов

На территории Донбасса насчитывается около 600 терриконов Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН. Перейти в Фотобанк КП

На площадке Школы управления СКОЛКОВО в Москве завершилась итоговая защита проектов первого потока программы «Угольные города России». В ней приняли участие и управленческие команды из Донецка, Макеевки и Горловки. Они представили комплексные стратегии развития территорий.

В первом потоке защиты приняли участие 11 городов, каждый из которых подготовил детальный план трансформации на ближайшее десятилетие. Также команды прошли 400 академических часов обучения, разработали портфели инвестиционных проектов, механизмы переобучения кадров, дорожные карты и образ будущего своих территорий.

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев подчеркнул, что угольная промышленность неизменно остается надежным оплотом страны. Он также напомнил о поставленной Президентом России Владимиром Путиным задаче - создать «новое лицо» отрасли, сделав ее современной, эффективной и социально ориентированной.

Особый акцент в программе сделан на кадровый потенциал. В управленческие команды вошли ветераны специальной военной операции - всего десять человек в первом потоке, включая защитников из Донецка и Макеевки.

Значимость участия ветеранов отметила председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

- Будущее угольных городов страны напрямую зависит от профессиональных управленческих решений, новых проектов, современных подходов к экономике и социальной сфере. Важно, что в этой работе участвуют ветераны СВО, которые проявили ответственность и силу характера при защите интересов страны, - сказала Цивилева.

Презентованные программы оценивали эксперты Минэнерго, ВЭБ.РФ и профильных институтов развития. Управленцы получили ценные рекомендации, которые помогут доработать проекты перед их окончательным запуском.

Программа «Угольные города России» в общей сложности охватит более 50 населенных пунктов по всей стране. Обучение разделено на пять потоков, а финальные защиты стратегий продлятся до сентября 2026 года. Для городов Донбасса это реальный шанс не просто восстановить былую мощь, но и стать современными центрами притяжения инвестиций.

КСТАТИ

Из терриконов начали извлекать уголь

Инновационный проект по сухому обогащению угля из терриконов реализуется в нашем региона. Благодаря переработке терриконов освобождаются большие площади – их можно вернуть в хозяйственный оборот.

- Главное решение – мобильная пневматическая установка сепарации «СЕПАИР», способная работать под открытым небом без капитальных сооружений. Установка отличается высокой мобильностью, эффективностью и низкими эксплуатационными затратами, - отметили в Корпорации развития Донбасса.

Около 70 процентов оборудования, которое используют в проекте в проекте, производится в ДНР.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.