В ДНР 104 школы получат оборудование для кабинетов физики, музыки и ИЗО

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП
В 104 школах Донецкой Народной Республики обновят оборудование в кабинетах физики, музыки и изобразительного искусства. Оснащение проводится в рамках федерального проекта «Все лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети».
- Кабинеты физики пополнятся современными измерительными приборами и демонстрационными наборами. Для уроков изобразительного искусства школы получат гипсовые модели для натюрмортов и демонстрационные таблицы, а кабинеты музыки оснастят портретами композиторов и новым иллюстративным материалом, - рассказала заместитель Председателя Правительства ДНР Лариса Толстыкина.
Она выразила уверенность, что новое оборудование сделает учебный процесс более современным и интересным.
Ранее сообщалось, что обновление школьных учебников в ДНР идет одновременно со всей страной. К 31 августа часть учебников исключат, новые включат, поэтому поставки проводят заранее.
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