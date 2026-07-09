В ДНР 104 школы получат оборудование для кабинетов физики, музыки и ИЗО (архивное фото) Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В 104 школах Донецкой Народной Республики обновят оборудование в кабинетах физики, музыки и изобразительного искусства. Оснащение проводится в рамках федерального проекта «Все лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети».

- Кабинеты физики пополнятся современными измерительными приборами и демонстрационными наборами. Для уроков изобразительного искусства школы получат гипсовые модели для натюрмортов и демонстрационные таблицы, а кабинеты музыки оснастят портретами композиторов и новым иллюстративным материалом, - рассказала заместитель Председателя Правительства ДНР Лариса Толстыкина.

Она выразила уверенность, что новое оборудование сделает учебный процесс более современным и интересным.

Ранее сообщалось, что обновление школьных учебников в ДНР идет одновременно со всей страной. К 31 августа часть учебников исключат, новые включат, поэтому поставки проводят заранее.

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